Cinquante enfants de Paea ont reçu leurs cartables ce jeudi

PAEA, le 10/08/2017 - Les opérations cartables dans les communes continuent, après Arue mercredi, place à la commune de Paea ce jeudi. Pour cette 16ème édition, ce sont 50 enfants méritants et issus de familles nécessiteuses qui ont été choisis. Plus de 570 000 francs ont été déboursés par la commune pour que ces futurs collégiens puissent démarrer leur nouvelle année scolaire dans de bonnes conditions.



" Si les enfants ne se sentent pas bien à la maison, eh bien, cela se répercutera sur leurs résultats scolaires ", le message du maire de Paea aux parents est clair. Les parents doivent être des accompagnateurs essentiels dans l'éducation de leurs enfants.



Et pour bien démarrer l'année scolaire, la commune de Paea, comme d'autres, met en place son opération cartables en faveur des enfants méritants de CM2, issus de familles nécessiteuses.



Pour cette 16ème édition, le service social de la mairie a sélectionné 50 enfants, en collaboration avec les directeurs et directrices des quatre écoles élémentaires de Paea (Papehue, Tiapa, Vaiatu et Maraa).



Sac à dos, cahiers, stylos, compas, règles… ces futurs collégiens ont tout ce qu'il faut pour leur rentrée au collège Teriitua A Teriierooiterai de Paea, la semaine prochaine.



Plus de 570 000 francs ont été investis par la municipalité pour cette opération cartables qui a vu le jour pour la première fois à Paea, en 2001.