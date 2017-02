Ciné dans les îles fait escale le 4 mars à Bora Bora

BORA BORA, le 24 février 2017 - L'association Caméléon pense aux habitants des îles qui ne possèdent pas de cinéma permanent et organise le 4 mars une séance de projection gratuite, sur écran géant, à Bora Bora. Au programme de la soirée, deux films primés : le dessin animé "Mia et le Migou" et le documentaire "Demain".





Après avoir enchanté les habitants de Moorea, en octobre dernier, au stade de Maharepa, Ciné dans les îles poursuit sa tournée à Bora Bora. Lancé en 2016, ce cinéma itinérant fait escale dans les îles de Polynésie dans lesquelles il n’existe pas de cinéma permanent. Pour ce premier événement de l'année organisé par l'association Caméléon, rendez-vous samedi 4 mars, sous le chapiteau de Vaitape. Grâce aux soutiens de plusieurs partenaires, dont le ministère de l'Outre-mer, l'entrée sera gratuite. Un truck de la commune fera même le tour de l’île, entre 17 et 18 heures, pour permettre au plus grand nombre d'assister à la projection sur écran géant (10 m x 8 m de surface, en full HD).



Au programme de la soirée : le dessin animé "Mia et le Migou", prix du Meilleur film d'animation européen en 2009, et le documentaire "Demain", César 2016 du Meilleur film documentaire. En partenariat avec l’Agence française pour le développement (AFD), c'est en effet une affiche à la thématique environnementale. "Il s'agit de créer un événement à la fois populaire, festif et inédit ayant une portée culturelle et éducative", explique l'association Caméléon, qui souhaite par ailleurs "favoriser le lien social en créant une manifestation mettant en relation un public mixte". Un projet solidaire pour ne pas oublier les populations éloignées, merci pour elles ! N'oubliez pas d'emmener vos peue et vos coussins, bonne séance.