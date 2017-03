Christophe Maé en concert à Tahiti : le bonheur, c'est le 27 octobre

PAPEETE, le 14 mars 2017 - "Il est où le bonheur, il est où ?" Ce titre culte de l'artiste français caractérise à lui seul l'esprit de sa musique, une recherche de la simplicité et de la sincérité. Dans le cadre de sa tournée "L'attrape-rêves tour", Christophe Maé vient chanter ses notes les plus belles à Tahiti, vendredi 27 octobre, place To'ata.





On l'attendait depuis la sortie de son dernier album studio en 2013, "Je veux du bonheur", certifié disque de diamant et suivi d’une tournée triomphale à guichets fermés. Christophe Maé est de retour avec un nouvel opus, "L’attrape-rêves", déjà triple-platine et n°1 du top album, qu'il présente dans le cadre d'un tour depuis la fin de l'année dernière. L'artiste se produit ainsi aux quatre coins de l'Hexagone, jusqu'au Zénith de Paris, avec plusieurs dates prévues aussi en Suisse et en Belgique. À cette occasion, il passera également par la Nouvelle-Calédonie, puis enfin Tahiti, où il assurera un concert unique, le 27 octobre, place To'ata.