Christine Perez prépare le 3ème tome d’Échappée Pacifique

PAPEETE, le 1er février 2017 - Prévu pour février, le numéro trois d’Échappée Pacifique a pris un peu de retard. Son auteure, Christine Perez, enseignante chercheuse à la retraite assure toujours des cours à l’université de Polynésie française, elle est sollicitée pour animer des conférences grand public.



Retraitée depuis 2015, Christine Perez continue à assurer des cours à l’Université de Polynésie française notamment sur l’histoire de l’Océanie, elle poursuit ses recherches (voir une vie de recherche). Elle anime aussi des conférences auprès du grand public sur des thèmes variés comme le tatouage ou le fait religieux. Et, quand elle trouve le temps, elle écrit. " Normalement, le numéro 3 d’Échappée Pacifique devait sortir chez l’Harmattan ce mois de février, mais j’ai un peu de retard ", reconnaît-elle.



Les Échappées Pacifiques sont des recueils qui invitent au voyage dans des sphères religieuses, politiques, sociales et culturelles du Pacifique oriental, délimité au triangle polynésien. Ces recueils parlent d’ancêtres, d’esclaves Polynésiens au Perou, d’éducation… " Honnêtement, je ne pensais pas être rappelée un jour à l’université " confie Christine Perez, ravie. Elle sourit. Son regard, à peine dissimulé par une mèche blonde, confirme. Son savoir a besoin de grandir et de se répandre.



Pendant 22 ans, Christine Perez a travaillé pour le Centre national de recherche scientifique (CNRS) au sein de l’unité Analyse des formations sociales de l’Antiquité. Elle vivait en famille en Franche Comté. " Nous avions tout ce qu’il fallait pour être bien, une grande maison, des boulots que nous aimions ". À l’époque, elle intervenait à la fois dans le secteur esclavage/dépendance et dans celui du fonctionnement du pouvoir dans les sociétés anciennes. Et puis, un jour, l’envie a disparu. " Ça m’a pris en septembre, au moment où on devait fermer les fenêtres et les portes ".



Elle poursuit : " En Franche comté, on dit qu’il pleut une fois dans l’année, ça commence en septembre et ça s’arrête en mai. " L’hiver se profilait, " j’avais besoin de soleil et de fleurs, j’allais au boulot à reculons, j’ai demandé à mon mari : ‘ça ne te dirait pas d’aller voir ailleurs ? ’". Lequel a accepté. Christine Perez a monté un dossier pour gagner la Polynésie.



" Au début des années 1990, le ministère de l’Éducation nationale et de la recherche a voulu donner la possibilité aux chercheurs d’enseigner et aux enseignants de chercher. " Son dossier a passé une première sélection, lui donnant un ticket d’entrée pour une séance d’entretiens. " Je voulais me rendre en Polynésie française dans cette université qui venait naître, celle du Pacifique réunissant Tahiti et la Calédonie. "



Christine Perez a obtenu ce qu’elle voulait. " J’ai eu cette chance inouï de pouvoir venir m’installer au fenua en 1992 ". Elle était détachée pour cinq ans. " Au bout d’un an on m’a demandé si je voulais rentrer. J’avais du temps pour donner ma réponse définitive mais déjà je savais qu’on ne rentrerait pas. On était trop bien ! J’avais du temps pour ma recherche, je n’avais plus à travailler le soir et les week-ends. Je pouvais profiter de ma famille en continuant à bosser ". L’envie était revenue.



Depuis, elle privilégie les travaux sur des thématiques qui sont les siennes : les formes de pouvoir, les moyens de contrôle idéologique qui permettent aux uns de légitimer leur domination, aux autres de l'intégrer comme telle.