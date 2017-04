Christine Kelly fait don de 596 000 francs à la Fédération du conseil des femmes

PAPEETE, le 04 avril 2017 -La journaliste Christine Kelly s'est rendue hier au centre d'hébergement Pu o t e Hau où elle a remis un chèque de 596 658 francs à la Fédération du conseil des femmes de Polynésie.



Pour sa deuxième visite au fenua, la journaliste et présidente de la fondation K d'urgences, Christine Kelly, s'est rendue au centre d'hébergement Pu o te Hau à Pirae, afin de voir comment les choses avaient évolué depuis sa dernière venue en 2014.



Lors de son premier séjour en Polynésie, la journaliste avait fait un don de 5 000 euros, soit 596 658 francs, au Conseil des femmes de Polynésie, au nom de son association K d'urgences. Ce faisant, elle avait été le premier donateur privé du Centre des femmes de Polynésie française. Elle avait, d'ailleurs, lors de cette visite, adoptée une petite fille aujourd'hui âgée de deux ans et demi. " C'est une fierté pour moi de revenir au Pays, chez moi, au fenua, de revenir voir cette association auprès de laquelle je me suis engagée, de crier haut et fort ma lutte et mon aide à la lutte contre les femmes battues, contre les enfants défavorisés, contre les familles monoparentales. Je pense qu'on ne crie jamais assez fort contre ces violences. Je dis non à la violence. Non à ces violences physiques, non à la violence des mots, non à la violence tout court. Je trouve scandaleux qu'aujourd'hui encore en 2017, il y ait encore des femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints ." C'est avec beaucoup d'émotions qu'elle a de nouveau été accueillie dans le centre. Lors de cette visite, la journaliste, qui était accompagnée de sa fille et de ses parents, ne s'est pas fait prier pour jouer avec les enfants lors de leur atelier cuisine. Elle a par ailleurs fait un nouveau don, du même montant que le premier.