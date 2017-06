Chine: le robot passe le bac -- pas sous-doué mais presque

Pékin, Chine | AFP | jeudi 08/06/2017 - Comme près de 10 millions de lycéens, un superordinateur a planché sur l'épreuve de mathématiques du bac chinois, mais sans parvenir à se hisser au-dessus de la moyenne.

Le robot -- en fait un ensemble de 11 serveurs qui a l'apparence d'une armoire noire -- a passé l'épreuve mercredi dans la ville de Chengdu (sud-ouest). L'engin avait droit à une pièce entière à lui tout seul.

Mais les résultats n'auraient pas fait vraiment honneur à ses parents s'il en avait eus: la machine, baptisée AI-MATHS, a récolté un 105 sur 150, a rapporté l'agence de presse Chine nouvelle. C'est moins que la moyenne obtenue l'an dernier par les étudiants de la section littéraire (109).

Seule consolation pour ses concepteurs: l'ordinateur a terminé l'épreuve en 22 minutes, alors que les étudiants avaient deux heures pour plancher. S'attaquant à une autre version du test, la machine a obtenu 100 sur 150 -- il faut dire qu'elle l'a bâclée cette fois en 10 minutes.

L'ordinateur n'a pas eu à passer les autres épreuves qui se déroulaient mercredi et jeudi dans toute la Chine: chinois, langue étrangère et sciences ou épreuves littéraires. Pas moins de 9,4 millions de jeunes gens ont passé cette année ce "gaokao" indispensable pour entrer à l'université.

AI-MATHS, doté d'intelligence artificielle, de mégadonnées et de logiciels de reconnaissance vocale, des technologies mises au point par la prestigieuse université pékinoise de Tsinghua, est en effet plus doué pour les chiffres que pour le langage.

"Le robot a eu du mal à comprendre les mots 'étudiants' et 'professeurs' dans une question, il a donc eu zéro à cette question parce qu'il ne l'a pas comprise", a expliqué Lin Hui, patron de la société Zhunxingyunxue Technology, qui a mis la machine au point en 2014.

"J'espère que l'an prochain, elle s'améliorera en logique et dépassera les 130", a-t-il déclaré à Chine nouvelle.

La contreperformance relative de la machine est un soulagement pour l'humanité: un superordinateur a défait le mois dernier le petit génie chinois du jeu de go, champion du monde de la discipline, lors d'un match très attendu dans la région de Shanghai.