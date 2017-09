Chine: il coupait les cordes vocales des chiens "bruyants"

Pékin, Chine | AFP | lundi 17/09/2017 - Un homme qui se présentait comme "vétérinaire" fait l'objet d'une enquête en Chine pour avoir retiré en pleine rue les cordes vocales de chiens jugés "bruyants" par leur propriétaire, ont annoncé lundi les autorités.



Un quotidien de Chengdu (sud-ouest) a diffusé dimanche une vidéo montrant le chirurgien autoproclamé utilisant de longs ciseaux pour réaliser ces ablations sur des canidés, préalablement anesthésiés et dont la gueule est maintenue ouverte par des ficelles.



Le Journal économique de Chengdu souligne que le praticien réalisait ces interventions sur une simple table en bord de rue.



La vidéo montre à ses pieds un trottoir maculé de sang. Selon le média, le "vétérinaire" ne lavait pas ses instruments entre deux opérations.



Le retrait partiel (et non total) de tissus des cordes vocales -- appelé "dévocalisation" -- est une intervention chirurgicale répandue, utilisée afin de réduire le volume des aboiements de chiens.



Mais le praticien chinois incriminé, M. Zeng, n'avait pas le permis nécessaire, a indiqué le bureau local de l'agriculture et des forêts dans un communiqué.



Son commerce a été fermé par les autorités et lui-même fait l'objet d'une enquête, selon la même source.



Les clients interrogés par le Journal économique de Chengdu ont expliqué avoir eu recours aux services du vétérinaire car leur chien était trop "bruyant", ce qui avait suscité les critiques de leurs voisins.



M. Zeng demandait pour chaque intervention de 50 à 80 yuans (6 à 10 euros) suivant la taille de l'animal.



