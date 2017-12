Chine: 10 morts dans l'incendie d'un immeuble près de Pékin

Pékin, Chine | AFP | vendredi 30/11/2017 - L'incendie d'un immeuble résidentiel dans une grande ville portuaire située près de la capitale chinoise Pékin a fait 10 morts vendredi, ont annoncé les autorités locales.



Le feu, qui a ravagé le 38e étage d'un bâtiment situé à Tianjin (nord), a également fait cinq blessés légers, a indiqué la municipalité sur un réseau social.

Un nombre non précisé de "responsables" de la gestion de l'immeuble et des mesures anti-incendie ont été placés en détention et une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident, ont précisé les autorités.

Un "examen rigoureux" sera mené pour découvrir d'éventuels "risques potentiels" pouvant provoquer d'autres feux.

Une surface totale de 300 mètres carrés a été dévastée, a précisé l'agence officielle Chine nouvelle, qui cite les pompiers.

Cet incident intervient après un incendie qui a fait 19 morts mi-novembre à Pékin. Dans la foulée, les autorités pékinoises ont ordonné des expulsions et des démolitions massives de logements en plein hiver, justifiées par la volonté de supprimer les habitations dangereuses.