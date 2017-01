Chili: le patron du n°1 mondial du cuivre blessé par un engin explosif à son domicile

Santiago du Chili, Chili | AFP | samedi 13/01/2017 - Le président de la compagnie minière publique chilienne Codelco, plus importante productrice de cuivre du monde, Oscar Landerretche, a été légèrement blessé vendredi par un engin explosif envoyé à son domicile, selon les autorités.



M. Landerretche a reçu un colis, ressemblant à un cadeau, mais qui était en réalité un engin explosif.



Il a été légèrement blessé lors de l'ouverture du paquet alors qu'une de ses filles et une employée de maison souffrent d'un traumatisme acoustique, a précisé la même source.



"Un attentat à explosif contre le président de Codelco est un fait grave et hautement condamnable", a déclaré Mahmud Aleuy, le vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.



Ce type d'attaque, inédit au Chili, a été vivement condamné par les autorités et le monde politique.



"C'est un acte extrêmement condamnable", a affirmé la présidente chilienne Michelle Bachelet.



"Le Chili est une société tranquille, qui ne connait pas ce type d'actes et c'est la raison pour laquelle nous allons travailler activement à élucider les faits", a promis le procureur Jorge Abbott.



Ce dernier a affirmé qu'une attaque de ce type est "sans précédent au Chili".



M. Landerretche est un économiste de 44 ans qui préside Codelco depuis 2014.



Cette compagnie, qui produit environ 11% du cuivre mondial, reverse l'intégralité de ses bénéfices au fisc chilien.