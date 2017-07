Chez Ace : le va'a pour renforcer la cohésion en entreprise

PAPEETE, 21 juillet 2017 - Suite aux championnats du monde de va’a 2017, la société Ace Sin Tung Hing a acquis une pirogue pour la mettre à la disposition de ses employés, dans le cadre d'une action de cohésion en entreprise. L'embarcation a été bénie ce mercredi en fin d'après-midi.



Depuis quelques années, le sport s’est installé dans le quotidien des salariés de la société Ace Sin Tung Hing. Jonathan, un employé, explique que " tous les matins, nous avons rendez-vous à 5 heures avec le reste de l’équipe, et nous ramons jusqu’à 6 h 30 ".



Au parc Paofai mercredi en fin d'après-midi, la direction et les employés de l'entreprise se sont réunis autour d'un diacre pour procéder à la bénédiction de la pirogue. A l'origine de ce projet, la directrice des ressources humaines, Valérie Siu, est devenue la marraine de la pirogue, à la demande des employés. Pour la DRH de Ace Sin Tung Hing : " Le sport permet le renforcement de la cohésion d’équipe. Ramer le matin avec eux permet de briser les codes de la hiérarchie. Tout le monde donne le meilleur de soi-même pour faire avancer la pirogue et c’est génial ! Quand ils m’ont demandé de devenir la marraine, je me suis dit 'pourquoi pas' ".



Consciente des bienfaits du sport, tant au niveau physique que moral, la direction de l'entreprise s'est réjouie de l’engouement que cette initiative a suscité.