Charles Aznavour : un monument à Toa’ta

PAPEETE, le 16 octobre 2017- Un des plus grand nom de la chanson française se produisait dimanche soir à Tahiti. A 93 ans, Charles Aznavour a donné un concert de près de deux heures devant un public enchanté place Toa’ta.



"Ce n’est pas la première fois que je viens à Tahiti, mais j’étais venu en touriste" a annoncé Charles Aznavour dimanche soir à l’occasion de son premier concert sur la scène polynésienne. Cette légende de la chanson française remplit les salles du monde entier. Il y a un an encore il se produisait à guichets fermés au Palais des sports de Paris. Mais le public polynésien est décidément difficile lorsqu’il s’agit de chanson française et en dépit de l’ampleur de l’événement, un tiers de la salle est resté vide.



Ceux qui sont venus, en revanche ont été comblés, bien conscients qu’ils vivaient un moment d’exception. « Mourir d’aimer », « la Mamma », « les guitares » , et bien sûr « la bohème » et « Emmenez-moi » , le public a accompagné le chanteur sur les plus grands titres de son répertoire.



L’homme n’a pas manqué d’humour : "Il y a 83 ans lorsque je débutais, certaines critiques disaient de moi « il est trop petit, il n‘a pas de voix, ça ne marchera pas…aujourd’hui, ils sont tous morts, et moi je suis là, devant vous <…> je suis sûr que vous êtes tous plus jeunes que moi dans la salle, s’il y en a un parmi vous qui est plus vieux que moi, qu’il vienne" a déclarer l’artiste sans cacher son désir que cela dure encore longtemps.



A 93 ans « bien entamés » celui qui a été désigné en 98 par un sondage CNN et Time comme « le chanteur de variété le plus important du 20ème siècle » , devant des icônes comme Elvis Presley, Bob Dylan ou encore Franck Sinatra, celui qui a vendu plus de 180 Millions de disques et écrit plus de 1300 chansons dans plus de 5 langues, celui qui a enfin reçu son étoile sur le « Walk of Fame » à Hollywood en septembre dernier a offert au public polynésien un concert qui restera dans les mémoires.



Mauru’ru Charles