Charles Aznavour : "J'ai toujours voulu chanter à Tahiti"

Qu’est-ce qui vous pousse à remonter, inlassablement, sur scène ? Que vous apporte le contact avec le public ?

"J'aime mon public ! Nous ne sommes rien sans le public. Malheureusement, certains l'oublient et perdent le respect du public en pensant que c'est un acquis."



Quel genre de musique écoutez-vous pour le plaisir ?

"J'écoute toutes les musiques, que ce soient de la pop, du classique, du jazz et même du rap ! Certaines chansons de rap ont des textes très bien écrits avec du fond."



Quels sont les jeunes artistes que vous suivez, appréciez ?

"Sur la nouvelle scène française, j'aime beaucoup ZAZ et Stromae. Bien sûr pour moi, quand un chanteur a 40 ans, c'est encore un jeune homme. J'aime Garou, Florent Pagny, et dans une génération plus avancée, j'aime mon ami Johnny Hallyday ! Notre amitié date de plus de 55 ans, à l'époque où il vivait chez moi à l'âge de 18 ans. Serge Lama, Patrick Bruel, Michel Sardou sont aussi des artistes que j'aime et admire."



À 93 ans, vous avez tout fait, tout vu… Qu’est-ce qui vous inspire encore ?

"Tout, je lis énormément, je regarde la télé et les actualités, je suis très curieux de tout, je ne cesse d'apprendre, et l'inspiration pour l'écriture de mes chansons vient de tout ce que je vois et ressens.



Y a-t-il une question qu’on ne pense jamais à vous poser mais à laquelle vous aimeriez répondre ?

"Vous savez, avec 60 ans de carrière et d'interviews, il ne reste plus vraiment de questions qui n'ont été posées. Merci à vous, et rendez-vous le dimanche 15 octobre, place To"ata !"