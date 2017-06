Changement climatique, les atolls résistent bien à l'élévation du niveau de la mer

Les atolls ne vont pas mourir, ils ne vont pas disparaitre

La mer monte en moyenne de 2,2 millimètres par an dans les atolls, en comparant des images aériennes anciennes, datant des années 1960 et des images actuelles, on constate que pour 77% d'entre eux, la surface est maintenue, elle grandit pour 17% d'entre eux."

Alors pas de panique

qu'il faut s'occuper des vrais problèmes, de ceux qui pèsent aujourd'hui. Il faut penser un développement plus durable pour ne pas ajouter de pression anthropique supplémentaire à ces milieux fragiles

à développer et à appliquer un protocole méthodologique transdisciplinaire permettant d’améliorer la connaissance et la compréhension de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation des sociétés des petites îles tropicales aux événements extrêmes d’origine climatique (cyclones tropicaux, houles distantes, phénomène ENSO) et aux changements graduels dus au réchauffement du climat (élévation du niveau marin et augmentation des températures océaniques) et à l’acidification des océans

on dresse la liste des risques et on essaie de comprendre comment ils se sont mis en place au fil du temps. On établit ainsi ce qu'on appelle une trajectoire de risques

mais il faut du temps pour produire de la donnée

J'ai passé deux semaines à Rangiroa

J'y ai rencontré les acteurs du privé, les administrations… pour mieux connaître le droit et réfléchir à de nouveaux outils juridiques dans le cadre du changement climatique.

Par exemple

dans le cadre de la réforme d'un plan d'aménagement, faut-il ou ne faut-il pas placer des zones constructibles en bord de mer alors qu'elles pourraient être submergées dans quelques années?