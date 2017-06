Championnats du monde de va'a marathon : Tahiti en tête du classement des médailles d'or

Un carton plein en V1 Homme



Alors que le vent s’est lèvé, dans la catégorie open homme V1 (18 km), Kévin Céran-Jérusalémy a écrase totalement la concurrence, permettant à la Polynésie d'engranger sa deuxième médaille d'or. Comme lors du Te Aito, il démarre tranquillement à la 4e place derrière le Hawaiien Patrick Dolan, le Néozélandais Tupuria King et l'Australien Mitchell Olds mais au bout de la première remontée il se retrouve en tête devant Tupuria King le n°1 Néozélandais. Il terminera la course avec une large avance sur Tupuria King et le Pascuans Jose Hidalgo–Ika.



Ce fut ensuite au tour de la catégorie vétéran et junior V1 (18 km) de rentrer en scène et là encore, les Tahitiens vont s'imposer largement. Chevalier Hikutini, 41 ans, est un rameur originaire des Marquises, il fait partie de l'effectif d'Edt Va'a avec qui il a gagné de nombreuses courses ces dernières années. Après un départ canon, il mène la course de bout en bout avant de s'imposer largement, offrant ainsi la 3e médaille d'or tahitienne. A souligner la belle 2e place du rameur de Rapa nui Omar Duran Veriveri.



Chez les juniors, Revi Thon Sing a fait comme Kévin Céran-Jérusalémy : Il démarre « tranquille » en proposant un coup de rame plutôt lent mais bien appuyé. Lors de première remontée, il va progressivement revenir vers la tête de course avant d'accélérer au début de la descente. Là encore, rien à faire pour le Calédonien Paul Mainguet, le 2e, Revi Thon Sing s'impose et offre la quatrième médaille d'or à Tahiti.



Au bout de deux jours de compétition, la Polynésie est en tête du classement des médailles d'or avec 4 médailles. La Nouvelle Zélande est 2e avec 2 médailles d'or et l'Australie est 3e avec une médaille d'or en para va'a. Rapa Nui est 4e avec 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. SB