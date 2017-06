Championnats de va’a marathon : Un sans faute pour la 3e journée

Parole à Hinatea Bernadino :



Une course difficile ce matin ?



« Aujourd’hui c’était vraiment extrême, lors du deuxième tour le vent a encore forci. On a ramé parfois très longtemps du même côté, j’ai pensé à mes camarades à l’arrière moins expérimentées en me demandant comment elles allaient faire car j’avais moi même beaucoup de mal. »



Même au niveau de la descente ?



« Oui, même dans le surf car la houle était de côté. On ne faisait que zigzaguer. En prenant une vague on partait 10 mètres à gauche, puis on repartait 10 mètres à droite, j’ai eu l’impression d’être une débutante dans le surf alors que c’est mon point fort. »



C’est ta deuxième médaille d’or ?



« Il me fallait cette médaille en individuel. Je remercie ma famille en or qui est toujours là pour soigner les détails. Je remercie la Polynésie et je lui dédie cette victoire. Rendez-vous ce week end pour le Heiva Va’a à Mataiea avec le V3, V6, V12, V1 et après…c’est bon ! » Propos recueillis par SB