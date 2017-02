Ces entreprises qui s'occupent de la santé de leurs salariés

PAPEETE, le 14 février 2017. Quatre nouvelles entreprises (Newrest, Intercontinental Bora Bora, SIPAC, et Interoute) adhèrent à la charte encourageant la mise en place d’actions pour la promotion de l’alimentation équilibrée et la pratique de l’activité physique auprès de leurs salariés.



En Polynésie française, 70% de la population adulte est en surpoids. Afin d’inverser la tendance et d’agir sur les nombreux facteurs de risque qui influencent négativement l’état de santé de la population (sédentarité, consommation d’aliments néfastes pour la santé, alcoolisme, rythmes alimentaires, stress, etc.), il est nécessaire d’agir sur différents fronts.



Le lieu de travail constitue un terrain privilégié pour sensibiliser une partie de la population que sont les salariés. Dans ce cadre, la Direction de la santé a mis en œuvre une démarche auprès des salariés d'entreprises locales qui vise à encourager l'adoption de comportements de vie sains, en particulier sur l'alimentation équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique. Il est démontré en effet que la promotion de saines habitudes de vie sur le lieu de travail peut avoir des effets bénéfiques pour améliorer la santé globale des employés, leur bien- être et de façon indirecte la santé des familles, et contribue également à une meilleure productivité de l’entreprise.



Promouvoir la santé au travail est une manière positive pour les entreprises d’optimiser la gestion des ressources humaines et de prévenir les difficultés directement en lien avec l’état de santé des salariés. Il se conjugue avec la performance et la culture d’entreprise.



En 2016, huit entreprises privées volontaires (Air Tahiti Nui, Hôtel Le Méridien, Electricité de Tahiti, Hôtel Intercontinental Tahiti, Polynésienne des Eaux, Tahitienne de Secteur Public, Brasserie de Tahiti et Caisse de Prévoyance Sociale) et un service public (Direction de la santé) ont signé la charte d’engagement des entreprises actives pour la santé des salariés. Ils bénéficient d’un accompagnement par une équipe de la Direction de la Santé dans la mise en œuvre d’actions favorables à l’adoption de comportements de vie sains avec une déclinaison de mesures en faveur de l’alimentation et de l’activité physique.



Aujourd’hui, le réseau s’agrandit avec quatre nouvelles entreprises signataires. Sous la supervision technique du Département des programmes de prévention, les entreprises signataires de la charte seront accompagnées à chacune des étapes de la démarche, en partenariat avec les organismes en charge de la médecine du travail (SISTRA, CGPME) en fournissant un soutien méthodologique et une aide à la prise de décision.