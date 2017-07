Centre de vacances : les aides pour vos enfants

PAPEETE, le 3 juillet 2017. Les vacances ont commencé mais il est encore temps d'inscrire vos enfants dans un centre de vacances. Quelles sont les démarches à effectuer ? Quelles aides existent ? Nos explications.



Les aides de la CPS

La CPS accorde des bourses et demi-bourses de vacances aux enfants de familles relevant du Régime des salariés bénéficiaires du complément familial désirant participer aux différentes activités de plein air : centres de vacances avec hébergement (camp/colonie), centres de loisirs sans hébergement (CLSH). Attention dans ce cas, la prise en charge est limitée aux périodes de vacances scolaires d’au moins deux semaines arrêtées selon le calendrier scolaire officiel.

La CPS verse ainsi par enfant par jour pour un centre de vacances avec hébergement 2 000 Fcfp et 1 500 Fcfp pour un CLSH. Pour une demi-bourse, ces sommes sont divisées par deux (voir tableau ci-contre).



Régime des non-salariés et RST

Pour les enfants dont les parents sont au régime des non-salariés ou au Régime de solidarité territorial, il existe une aide de 2000 Fcfp pour un centre de vacances avec hébergement et de 1 500 par jour pour un CLSH.

Attention si vous êtes au RST, vérifiez bien que vos droits sont ouverts sinon l'inscription de votre enfant ne sera pas prise en charge.

Il existe aussi des aides pour le transport aérien si nécessaire.



Les inscriptions

Que vous soyez au RNS, au RST ou au RGS, il faut vous adresser directement au centre de vacances pour vous inscrire. Vous n'avez pas à vous adresser à la CPS ou à la Direction des affaires sociales (ci-dessous, vous trouverez la liste des organismes agréés par la Direction de la Jeunesse et des sports).

L'organisme transmettra directement à la CPS ou à la Direction des affaires sociales afin d'en obtenir la prise en charge.





Quels organismes ?

Pour que l'inscription de votre enfant soit prise en charge, il faut que le centre de vacances soit organisé par un organisme qui a été agréé. Nous avons listé ci-contre les principaux organisateurs de centre. Vous trouverez également sur notre site internet la liste complète des centres de vacances organisés et les dates. A noter qu'il n'y a pas d'aide pour les colonies organisées à l'étranger.



Quel âge ?

Les centres de vacances accueillent les enfants à partir de l'âge de 3 ans.