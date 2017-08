Centre de détention de Papeari : mission réinsertion

PAPEETE, le 11 août - Jeudi matin, la presse était conviée à la nouvelle prison de Papeari pour assister à la signature de contrat de concession de main d'œuvre pénitentiaire entre le centre de détention et EDT ENGIE. L'occasion, pour nous, d'échanger avec les détenus sur leurs conditions d'incarcération et sur l'importance du travail dans le milieu carcéral.



Inauguré en mars dernier par l'ex garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, le Centre de détention de Papeari a ouvert ses portes le temps d'une journée. Jeudi matin, les journalistes ont pu intégrer la prison afin de visiter un atelier d'assemblage électrique de compteurs. Ce dernier a vu le jour grâce à un contrat de concession de main d'œuvre pénitentiaire entre la prison, le Directeur interrégional de la Mission des services pénitentiaires de l'Outre-mer et EDT. Le contrat a donc été signé, hier matin, par le directeur de Papeari, Gilbert Marceau et le Président Directeur Général d'EDT ENGIE, Grégoire de Chillaz. Le Pays était représenté par Tearii Alpha, ministre des ressources primaires Ce projet vise à permettre aux détenus d'exercer une activité professionnelle pour laquelle ils seront rémunérés. Le centre accueille actuellement 195 détenus, dont 87 d'entre eux travaillent sur la base du volontariat. Sur ce chiffre, l'on dénombre 60 détenus travaillant au Service Général, 12 au Fa'apu et 15 en atelier pour EDT ENGIE. Pour ce dernier, l'entreprise a installé, dans l'atelier de 600 m2, un établi avec les outils appropriés. Elle va également mettre à disposition trois employés pour assurer la formation, le contrôle et la gestion courante de l'atelier. Dans son discours, Gilbert Marceau a souligné l'importance du travail dans le cadre de la réinsertion et s'est dit satisfait du travail fourni par les détenus.