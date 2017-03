Centre de détention de Papeari : "Une des prisons les plus modernes de France" (Jean-Jacques Urvoas)

Une délégation de trois parlementaires de la commission des lois du Sénat est venue début mars pour une mission d'information sur le "fonctionnement de la justice outre-mer". A l'occasion de l'examen du projet de loi de finances 2017, Lana Tetuanui avait estimé qu'il "serait bon que les parlementaires métropolitains s'y rendent pour l'observer, car on hallucine parfois en constatant l'écart entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe sous nos cocotiers, au point de se demander si nous n'avons pas une justice à deux vitesses". Vous connaissez bien la Polynésie pour y être venu en tant que président de la Commission des lois. Que pensez-vous du fonctionnement de la justice en Polynésie française ? Des améliorations peuvent-elles être apportées ?

"La sénatrice a raison : il est difficile d’imaginer pouvoir utilement légiférer sur un territoire sans connaître ses besoins ni ses spécificités.

En Polynésie française, la difficulté principale tient évidemment à la taille du territoire et au nombre important d’îles qui imposent de tenir des audiences que l’on dit « foraines » c’est-à-dire qui se déplacent. Elles nécessitent le développement de moyens humains et matériels importants, c’est la garantie d’un accès à la justice de l'ensemble des habitants du Fenua.

Par ailleurs, le Pays montre des spécificités bien particulières au plan pénal. D’abord par la nature des infractions commises sur son territoire qui ne correspondent pas nécessairement aux infractions qu’on retrouve en métropole, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Par exemple, la délinquance polynésienne se caractérise surtout par du trafic et de la consommation de stupéfiants, des violences intrafamiliales, des atteintes sexuelles sur mineurs, des cambriolages, outre une forte délinquance routière. Ensuite, en application du principe de “spécificité législative “ résultant du statut d’autonomie interne, une partie importante des textes répressifs de droit pénal spécial relève de la compétence du territoire, en matière douanière, de droit du travail, de droit de l’urbanisme, de droit de l’environnement etc., ce qui conduit à l’institution d’infractions qui sont propres au territoire.



C’est tout l’enjeu du Conseil de prévention de la délinquance de Polynésie française auquel j’assisterai vendredi, que de créer une meilleure conjugaison entre tous les services de l’Etat comme du Pays. Ce Conseil a été créé en janvier 2016 et est co-présidé par le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et le procureur général. Il a permis l’adoption en mars 2016 d’un plan d’action autour des grands axes de risques de délinquance identifiés (addictions, mineurs, violences intrafamiliales, et autres facteurs de trouble).

Enfin, je sais que le Tribunal de Première instance est le dernier à ne pas être raccordé à l’outil informatique qui organise la procédure pénale. De nombreux travaux sont en cours pour assurer son déploiement à l’horizon du premier semestre 2018 ou pour informatiser le casier judiciaire."



Dans le rapport que vous aviez réalisé, alors que vous étiez président de la commission des lois, vous indiquiez que « La durée de séjour de certains magistrats soulève également des interrogations que votre rapporteur trouve tout à fait fondées ». Partagez-vous toujours cet avis ? Que proposez-vous aujourd’hui en tant que ministre de la Justice pour faire face à cette situation ?

"Au 1er mars 2017, l’effectif total de magistrats est de 42 dont 13 à la Cour (8 au siège et 5 au parquet) et 29 au tribunal de première instance (23 au siège et 6 au parquet).

Quelques magistrats ont une durée d’ancienneté supérieure à dix ans dans leur poste actuel (trois) voire supérieure à 20 ans (deux, mais dont un proposé pour la métropole dans l’actuel projet de mouvement des magistrats) ; toutefois, certaines situations individuelles doivent entrer en compte et, surtout, cela ne concerne pas la très grande majorité des magistrats en poste, puisque 28 d’entre eux sont à Papeete depuis moins de cinq ans ; les deux vices présidents affectés aux sections détachées de Nuku-Hiva et Uturoa ont ainsi pris leurs fonctions en 2016.

S’agissant des quelques cas que vous visez, le principe de l’inamovibilité est constitutionnel. Il garantit l’indépendance du juge en le mettant à l’abri de toute pression. Au-delà de cette protection du juge, ce principe assure au justiciable l’accès à un tribunal impartial et indépendant.



Il doit nécessairement s’articuler avec les risques de conflit d’intérêt et déficit d’impartialité objective qui sont d’autant plus importants que le magistrat concerné exerce dans un archipel à population somme toute limitée, sur un périmètre géographique restreint, et pendant une durée importante.



La conciliation du principe et de ces risques a conduit le gouvernement de Lionel Jospin à élaborer des limites à certaines fonctions. Tout d’abord, les chefs de juridiction ne peuvent demeurer dans leur poste au-delà de 7 ans. A l’issue, s’ils n’ont pas obtenu de nouvelle affectation, ils rejoignent, selon les cas, soit la cour d’appel (président et procureurs) soit la Cour de cassation (premier président et procureur général). Ensuite, les magistrats occupant des fonctions spécialisées (juge d’instruction, juge des enfants, juge d’application des peines, juge d’instance, et à compter du 1er septembre prochain, Vice-président chargés des fonctions de Juge des libertés et de la détention) ne peuvent les assurer au-delà de dix ans. Au terme de ce délai, et s’ils n’ont pas rejoint une autre juridiction, ils reviennent au tribunal de grande instance en qualité de juges non spécialisés.



Afin de renforcer la prévention des conflits d’intérêts, j’ai fait adopter par le Parlement la loi organique du 8 août 2016 qui impose à tous les magistrats, dans les deux mois de leur prise de nouvelles fonctions, de rédiger une déclaration d’intérêt remise à leur autorité hiérarchique qui procède alors à un entretien déontologique. Cette loi donne la possibilité à l’autorité hiérarchique de saisir le collège de déontologie de toute question posée par la déclaration d’intérêt remise par le magistrat concerné.



La création du tribunal foncier est très attendue afin de traiter le stock important de dossiers en souffrance. La mise en place du tribunal foncier était annoncée pour premier semestre 2017. Pouvez-vous préciser le calendrier pour la mise en place de cette juridiction ?

"Avant même l’arrivée du tribunal foncier, j’ai mobilisé des moyens supplémentaires au tribunal de première instance pour lui permettre de résorber le stock qui était de 931 dossiers en octobre 2015 et qui a ainsi baissé à 821 dossiers en janvier dernier. Ces moyens ont été déployés en application d’un contrat signé le 9 janvier 2015 et qui a prévu l’arrivée de deux magistrats, qui sont en Polynésie depuis le 1er septembre et le 1er janvier dernier, de deux greffiers et de quatre agents. J’ai encore autorisé l’arrivée en septembre prochain d’un conseiller supplémentaire au niveau de la cour d’appel, qui sera affecté à ces dossiers.



La fin des travaux du tribunal foncier, est prévue pour fin octobre. Il s’agit d’une opération de 1 290 000 euros (153 millions de Fcfp, NDLR) ; je suis heureux d’en visiter le chantier vendredi. Pour que ce tribunal puisse être totalement opérationnel, deux mesures règlementaires sont encore nécessaires : l’une, sur les modalités de désignation des assesseurs, qui devrait être publiée cet été et l’autre, qui doit réformer la procédure civile applicable au tribunal, mais qui relève du droit du Pays.