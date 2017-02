"Cela faisait cinq ans que je ne l'avais pas vue" (père d'Ericka Bareigts)

PAPEETE, le 17 février 2017. Le père de la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, lui a fait la surprise de venir l'accueillir ce vendredi matin à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Il n'avait pas vu sa fille depuis cinq ans. Très ému, il nous a confié ses sentiments : "Cela faisait cinq ans que je ne l'avais pas vue. J'attendais sa venue. On va se retrouver ce samedi à Moorea".



Il se souvient encore lorsqu'il a appris que sa fille était nommée ministre des Outre-mer en août dernier. "J'ai été surpris. Je ne m'y attendais pas même si elle était déjà secrétaire d'Etat. Mais je n'ai jamais sous-estimé ma fille. Je savais que c'était quelqu'un de capable. Quand elle était petite, je pensais qu'elle allait faire des choses très positives plus tard".



Jacques Couderc vit en Polynésie depuis 17 ans (Bareigts est son nom de femme mariée). Aprè une quinzaine d'années en tant qu'enseignant à Tahaa, Jacques Couderc vit à Moorea depuis 2 ans. Il y exerce la profession de psychologue.