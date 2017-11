Cédric Wane – Focus : « Etre végan pour être en forme »

Au niveau nutrition où en est tu?



« J’ai continué dans la tendance végan et je l’ai même accentuée. Je ne veux pas convaincre qui que ce soit, je veux juste dire que si je l’ai fait, ce n’est pas pour suivre une mode. Il y a effectivement le côté éthique, moral lié à la souffrance animale dont il faut parler de plus en plus, mais c’est surtout que je me sens personnellement mieux, je récupère mieux et mes performances sont meilleures. Je pense que cela m’aide de continuer dans ce genre de nutrition. »



« Je ne sais pas si je peux m’appeler « frugivore » ! J’ai en tous cas rayé les protéines animales de mon assiette, que cela soit poisson, produits laitiers, viande, poulet, jambon…Pas pour rentrer dans un dogme ou une tendance mondiale végan, je m’en fiche presque, c’est juste que je me sens mieux et que je me sens naturellement attiré par les fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses. J’essaye de consommer bio au maximum surtout que l’offre se développe de plus en plus. »



Tu tenais à participer à cette course ATN ?



« Un obligation serait un mot un peu fort, je dirais que je tenais à remercier mes sponsors, notamment Air Tahiti Nui, car j’ai été très absent cette année à cause des Xterra. J’essaye donc de faire les grandes courses locales pour remplir ma part dans les contrats de sponsoring. Honnêtement, quand on voit tout ce monde, ce n’est plus une course mais un festival. C’est une fête, c’est super pour démarrer son week end. Il y a tous les copains, il y a l’aspect course mais le avant et après où on s’éclate, c’est que du positif. » Propos recueillis par SB