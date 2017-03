"Ce n'est pas le prix du tabac qui va me faire arrêter de fumer"

Faire baisser la consommation de tabac des Polynésiens reste pourtant l'argument premier du gouvernement pour faire passer ces augmentations. Dans l'exposé des motifs du projet de loi du Pays, du 2 novembre 2016, il est possible de lire : " […] on peut dire que les modifications fiscales introduites en 2014 ont eu un impact significatif en terme de consommation des tabacs tout en préservant le budget de la collectivité. Le gouvernement souhaite aujourd’hui poursuivre sa politique de lutte contre les méfaits du tabagisme en proposant une nouvelle augmentation des taux du droit de consommation sur les cigarettes et le tabac à fumer ."



Quelques lignes plus loin, le document cite des rapports d'expert selon lesquels : " une politique de lutte anti-tabac est efficace en terme de santé publique si le relèvement des prix s’effectue de manière rapide et substantielle ." Louise étouffe un rire. La trentenaire balaie cet argument : " Le gouvernement a juste besoin de sous, ils augmentent les taxes, ce n'est pas pour notre santé ." Cette mesure fiscale contribuera au financement de la politique de solidarité.



Assis à l'entrée du marché, Heioro roule une cigarette. L'homme de 75 ans fume " depuis au moins 40 ans ". Sa consommation est de deux paquets de tabac à rouler par semaine. L'ancien est prêt à payer le prix fort pour sa dose de tabac journalière. " Je sais qu'il faut que je réduise ma consommation, mais ce n'est pas à cause du porte-monnaie, c'es plutôt à cause de ma santé… ", expose t-il avant de se tourner pour tousser. En ce qui concerne les jeunes, Heioro doute de l'effet dissuasif du prix. " Ce n'est pas en augmentant le prix des cigarettes que les jeunes vont arrêter de fumer, il faut trouver un autre moyen ." Diane, 29 ans et fumeuse depuis ces 16 ans, conforte ce point de vue : " J'ai toujours connu des augmentations. Je pense que l'administration a fait en sorte que l'on s'habitue à ces changements ."



En ville ou dans les îles, la cigarette, roulée ou à rouler, a pris ses quartiers depuis des années. Au 1er avril, les consommateurs feront face à la plus forte augmentation jamais connue. Peut-être celle-ci aura-t-elle au moins la vertu de dissuader les jeunes non fumeurs de goûter à la cigarette.