Casinos: les employés de l'Australien Crown inculpés en Chine

Sydney, Australie | AFP | mardi 12/06/2017 - Tous les employés du géant australien des jeux d'argent Crown Resorts, qui avaient été arrêtés en octobre en Chine, ont été inculpés pour avoir fait la promotion des jeux d'argent dans ce pays, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Le conglomérat du milliardaire australien James Packer ne précise pas dans ce texte envoyé à la Bourse de Sydney le nombre d'employés inculpés.

Mais il avait auparavant fait état de l'arrestation de 18 employés, dont celle d'un dirigeant chargé d'attirer en Australie les fortunes chinoises.

"Tous les employés arrêtés en Chine, y compris ceux qui ont été libérés sous caution, ont désormais été inculpés pour des infractions liées à la promotion des paris et ils ont été renvoyés devant le tribunal de district de Baoshan", indique Crown.

"L'affaire étant désormais devant le tribunal, nous ne ferons pas davantage de commentaire", ajoute le groupe.

Trois Australiens figuraient parmi les personnes arrêtées, y compris Jason O'Connor, vice-président d'une division de Crown, nommée VIP International.

Ils sont soupçonnés d'avoir organisé des voyages à l'étranger pour de richissimes parieurs chinois.

Les paris sont illégaux en Chine, à l'exception de Macao, et les casinos ne sont pas autorisés à démarcher ouvertement dans ce pays.

Le groupe Crown -détenu à 53% par James Packer- compte des casinos dans le monde entier mais a engagé un vaste programme de restructuration pour se désengager de Macao.

Il a notamment soldé en mai sa participation dans la coentreprise majoritaire dans Studio City, un casino géant ouvert en octobre 2015 dans l'ex-colonie portugaise en présence de Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese et Robert De Niro.

Le groupe australien, qui tente de limiter son endettement, avait remisé au placard en décembre un projet de casino à Las Vegas.