Casinos: des employés australiens de Crown Resorts condamnés en Chine

Shanghai, Chine | AFP | lundi 25/06/2017 - Seize employés du géant australien des casinos Crown Resorts, dont trois ressortissants australiens, ont été condamnés lundi par un tribunal chinois à des peines d'emprisonnement pour avoir fait la promotion des jeux d'argent dans le pays.

L'Australien Jason O'Connor, vice-président d'une division de Crown baptisée VIP International, a été condamné à dix mois de prison, a indiqué le groupe dans un communiqué à la suite du verdict d'un tribunal shanghaïen.

Deux autres employés de nationalité australienne, Pan Dan et Jerry Xuan, ont par ailleurs été condamnés à neuf mois de prison, à l'issue d'une audience à huis-clos. Tous trois avaient été arrêtés en octobre par les autorités et ont déjà passé au moins huit mois derrière les barreaux.

Au total, dix-sept employés de Crown Resorts et deux anciens salariés du groupe étaient jugés de concert par le tribunal du district de Baoshan à Shanghai. Parmi eux, outre les trois Australiens, figuraient un Malaisien et 15 Chinois.

Accusés d'avoir cherché à courtiser de richissimes parieurs chinois, en leur organisant notamment des voyages à l'étranger pour fréquenter des casinos, les 19 prévenus ont tous été reconnus coupables.

Les paris sont illégaux en Chine, à l'exception du territoire autonome de Macao, et les casinos ne sont pas autorisés à démarcher ouvertement dans le pays communiste.

Seize des prévenus ont été condamnés lundi à des peines d'emprisonnement de neuf ou dix mois, et doivent s'acquitter d'amendes totalisant 8,62 millions de yuans (1,13 million d'euros), a précisé Crown Resorts, assurant qu'il prendrait cette somme à sa charge.

Les peines de prison ont été confirmées à l'AFP par un responsable du tribunal.

Le conglomérat contrôlé par le milliardaire australien James Packer a assuré "rester respectueux de la juridiction souveraine" de la Chine, se refusant à tout autre commentaire sur le verdict.

Cette condamnation intervient alors que le groupe Crown --détenu à 53% par M. Packer et qui compte des casinos dans le monde entier-- a engagé un vaste programme de restructuration pour se désengager de Macao.

Il a notamment soldé en mai sa participation dans la coentreprise majoritaire dans Studio City, un casino géant ouvert en grande pompe en octobre 2015 dans l'ex-colonie portugaise en présence de Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese et Robert De Niro.

Le groupe australien, qui tente de limiter son endettement, a par ailleurs remisé en décembre un projet de casino à Las Vegas.