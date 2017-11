Carvounas annonce sa candidature à la tête du PS

Paris, France | AFP | jeudi 29/11/2017 - Le député PS du Val-de-Marne Luc Carvounas a annoncé jeudi sa candidature à la tête du Parti socialiste, affirmant sa volonté de "rassembler tout le monde dans la même maison".



"Moi aujourd'hui je souhaite être candidat pour emmener avec moi, rassembler une équipe de femmes et d'hommes, de visages nouveaux, proposer un projet clair aux militants, aux Français et faire en sorte que ce congrès qui nous attend, le congrès du mois de mars soit le congrès du commencement", a déclaré M. Carvounas sur France 2.

"Aujourd'hui je veux rassembler tout le monde dans la même maison", a indiqué cet ex proche de Manuel Valls, alors que le PS peine à se remettre de ses échecs aux dernières élections.

"Je vais faire une campagne positive", a-t-il assuré, soulignant être à ce jour "le seul candidat déclaré" pour succéder à Jean-Christophe Cambadélis au poste de Premier secrétaire du PS. "Je vais faire des propositions, je vais tout mettre sur la table", a-t-il précisé.

Parmi les autres candidats potentiels figurent l'ancien ministre de l'Agriculture et proche de François Hollande Stéphane Le Foll et l'ancienne ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem.

Le calendrier et les modalités du Congrès devraient être entérinés par le Conseil national du PS le 9 décembre, ce qui lancera véritablement les opérations.