Carnet de voyage: Un vrai tiki de Tahiti à Rapa Nui ?

Laisser une trace



Que se passa-t-il sur les flancs du Rano Raraku ? Ces marins et ouvriers polynésiens de Tahiti et de nos archipels ont sans doute dû rester médusés devant les énormes statues qui devaient leur inspirer une grande peur, comme tous les tiki d’ailleurs.

Pas question donc pour eux d’aller “bricoler” dans la carrière des anciens moai, le lieu étant forcément “tapu” dans l’esprit des Polynésiens, alors très superstitieux.

Mais alors, pourquoi décider de faire un tiki ? Pour amener un peu de mana marquisien ou tahitien à Rapa Nui ? Pourquoi pas. Le faire pour le plaisir ? Pourquoi pas aussi… Par simple défi, histoire de montrer que les Tahitiens étaient, eux aussi, capables de travailler la pierre ? Peut-être. Mais sûrement pas en prenant le risque de déplaire aux ancêtres pascuans et à leurs représentations sur les flancs du Rano Raraku, au milieu des autres statues. D’où cette sculpture très isolée, assez monumentale si on la compare aux plus grands tiki polynésiens (elle mesure environ 4 mètres de hauteur), dans un secteur éloigné de la carrière et complètement vierge de toute activité.

Il est donc très possible que parmi ces Tahitiens (au sens large du terme, originaires des différents archipels de l’actuelle Polynésie française), des sculpteurs ont eu l’envie, pour une raison que nous ignorons, d’imprimer la marque de leur passage sur ce site. Ils auraient alors déniché un petit coin du Rano Raraku pas très loin de la carrière, mais hors du champ de celle-ci, dans une strate correspondant plus ou moins au tuf des moai. Avec des outils probablement plus modernes, en métal, ils ont eu tôt fait de dégager une masse de scories suffisante pour pouvoir à peu près rivaliser, en taille, avec les moai.