Carnet de voyage - Taiohae : sous le charme du Keikahanui Lodge

L’hôtel occupe une position stratégique au-dessus de la baie puisque de sa terrasse, on a une vue imprenable sur la petite agglomération de Taiohae, le plan d’eau avec ses voiliers au mouillage et le cirque volcanique enserrant cet espace privilégié, amphithéâtre naturel fait d’une gigantesque dentelle de basalte sculptée par le temps et les éléments.



Bref, on se sent bien au Keikahanui, qui tire son nom d’un ancien guerrier mythique de cette île imposante, d’une superficie de 339 km2 (la plus grande de Marquises), peuplée aujourd’hui par un peu plus de 3 000 personnes.



Un petit coup de chapeau donc à cet hôtel sur lequel le temps n’a apparemment pas de prise.



Certes, un autre hébergement (la pension Mave Mai, également commercialisée par Séjours dans les îles) offre des tarifs plus réduits, mais quand on se rend aux Marquises, il est rassurant de savoir qu’un hébergement de grande qualité est offert au voyageur.