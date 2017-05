Carnet de voyage - Tahuata, l’île où tout a commencé…

28 juillet 1595 : découverte de la première île de Polynésie par des Européens. Parti du Pérou, l’adelantado Álvaro de Mendaña débarque avec ses hommes à Vaitahu (la baie est baptisée « baie de Madre de Dios »). Première messe, mais aussi échanges laborieux et affrontements sanglants. L’escale aurait fait entre 25 et 70 morts dans les rangs marquisiens.



8 avril 1774 : découverte du groupe sud des Marquises par le capitaine Cook, qui débarque à Tahuata dans la baie de Vaitahu baptisée « baie de la Resolution », du nom de son navire. Des violences et des morts dès le premier jour, après un vol.



5 juin 1797 : arrivée du « Duff » en baie de Vaitahu ; deux missionnaires protestants débarquent, Crook et Harris, mais ils ne convertiront personne. Leur mission sera un échec, sort que d’autres missionnaires protestants connaîtront après eux.



4 août 1838 : le capitaine de vaisseau Abel Aubert Dupetit-Thouars, arrivé sur « La Vénus », devient l’ami du chef local Iotete, permettant ainsi l’installation de deux missionnaires catholiques de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (les « Picpus ») : Joseph Desvault (père Dosithée) et Louis Borgella. La greffe prendra, les Marquises seront catholiques



1er mai 1842 : l’événement le plus symbolique de l’histoire marquisienne moderne est sans doute la prise de possession, au nom de la France, toujours à Vaitahu, de tout l’archipel par le même Dupetit-Thouars.