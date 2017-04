Carnet de voyage - Opoa Beach : le sud bleu, blanc et tout doux de Raiatea

Neuf de ces petits fare sont à la disposition de la clientèle, entre lagon et jardin, ceux qui ne donnent pas sur la mer étant posés en bordure de piscine. Le qualificatif « petit » n’est d’ailleurs pas celui qui convient, puisqu’avec leur surface de 50m2, ils offrent aux visiteurs une superbe terrasse, un coin salon (et lit d’appoint), une magnifique chambre dotée d’un vaste lit à baldaquin et moustiquaire, une non moins vaste salle de bains et des toilettes séparées. Bref, ces intérieurs « grand large » sont lumineux, très typés, joliment décorés avec des éléments à la fois sophistiqués et apportant parfois une délicate touche de naïveté.



Pour tout dire, à peine les valises posées, on se sent chez soi, prêt à prendre Raiatea à bras le corps pour ceux qui ont la bougeotte et le désir de tout voir, sur terre comme sur le lagon, ou prêt à ne strictement rien faire pour ceux qui veulent se déconnecter du monde et oublier son tapage.



Si la liaison internet est bonne (et gratuite), vous n’êtes pas pour autant obligé de répondre à tous vos e-mails. En revanche, n’oubliez pas d’envoyer à vos amis une photo de vous, mollement allongé(e) dans un hamac sur la terrasse de votre bungalow, histoire de leur montrer que vous savez vivre…