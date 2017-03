Carnet de voyage - Nouvelle-Zélande : vacances entre ruches et miel à Coco Zen

“Dame Reine” n’est pas très coopérative et ne se montre pas tout de suite. Franck finit par la débusquer. Elle ne semble guère goûter cette incursion étrangère dans son royaume, et, après un bref salut, elle regagne un coin plus tranquille de la ruche.



“Le but n’est pas de récolter tout le miel produit”, explique Frank, “mais d’en récolter une part suffisante pour ce que nous voulons en faire, tout en laissant aux abeilles de quoi se nourrir avec le stock restant. Bien sûr, certains apiculteurs préfèrent tout ramasser, et compensent cette razzia par un apport très important en sucre pour les insectes, afin qu’ils ne meurent pas de faim durant l’hiver. Mais si le sucre n’est pas bon pour la santé humaine, il ne l’est pas non plus pour les abeilles et les ruches ainsi traitées s’étiolent ; leur rendement diminue et les abeilles deviennent fragiles et sensibles aux maladies. Je fais donc attention de ne prélever que ce dont j’ai besoin, pas plus”.