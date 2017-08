Carnet de voyage - Mont Marau : balade parmi la flore d’altitude

Pour y aller

Prendre la route qui sort de l’aéroport de Tahiti-Faa’a et monter, après le pont sous la RDO, sur la droite, puis tout droit jusqu’à la décharge. La dépasser, continuer à monter, en vous mettant sur 4 roues motrices dans les passages les plus difficiles.



N’oubliez pas

Tôt le matin ou plus tard en fin d’après-midi, il fait souvent frais, voire même froid si le vent souffle. Ayez donc de quoi vous protéger. Dans le même registre, le sommet est un excellent “accroche nuages” : il pleut donc fréquemment, même si la côte est baignée par le soleil. Des vêtements de pluie seront souvent nécessaires.



Pour randonner

Prenez de la hauteur, pas la peine de rester au-dessus de la décharge. Garez-vous sur un large parking dans un virage (magnifique panorama sur le plateau des orangers dans la Punaruu depuis ce belvédère situé à 1 200 m) et terminez la balade à pied.



Pour en profiter

Il fait parfois beau et très chaud dans la forêt du mont Marau. Pensez à vous hydrater et à vous alimenter si vous désirez y passer la journée. Ne laissez, bien entendu, aucun déchet sur place !



Interdit absolu

Vous êtes dans une forêt humide sur les hauteurs du Marau, aussi humide que ventée. Les espèces végétales qui poussent ne doivent jamais être coupées, arrachées ou déterrées pour être replantées dans votre jardin. Aucune plante ne peut résister à un tel changement climatique. Donc observez, photographiez, respectez, mais ne massacrez pas inutilement. Contentez-vous, si vous êtes gourmand, de déguster quelques framboises sauvages (produites par une plante envahissante que vous pouvez, en revanche, détruire).



Côté antennes

Il est évident que les installations du sommet du Mont Marau sont interdites d’accès et comme telles, protégées. Ne vous avisez donc pas de tenter de pénétrer dans le périmètre grillagé



Pour aller plus loin

Une très belle randonnée est possible à partir du Mont Marau, dans le prolongement de la montagne, après les antennes. On peut descendre vers le Diadème en passant par son col (à 1 050 m), et même jusqu’à la vallée de la Punaruu. Mais quelqu’un doit vous guider, une autre personne devant redescendre la voiture.

Il existe aussi une possibilité de faire la descente Marau-Tipaerui par un sentier (3 h), mais il vous faudra un guide professionnel.



En face de vous

Du Marau, vous avez une vue sublime sur les crêtes de l’Aorai (2 066 m), deuxième sommet de l’île. Vous pourrez repérer les refuges (Fare Mato à 1 403 m et Fare Ata à 1 830m) et l’arête sommitale. N’oubliez pas de monter avec une paire de jumelles pour profiter des paysages.