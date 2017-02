Carnet de voyage - Île de Pâques : une langouste signa la fin des moai !

La vraie histoire



La vraie raison de la fin de la taille des moai et les conditions dans lesquelles la carrière du Rano Raraku cessa d’être exploitée sont inconnues, mais on sait que les Pascuans déboisèrent totalement leur île (modifiant son climat devenu plus aride), détruisirent leurs ressources naturelles et s’entre-tuèrent lorsqu’ils eurent fini de croire au mana de leurs moai. Moins d’un sur trois fut érigé sur les ahu : formidable gaspillage d’énergie par péché d’orgueil. On sait juste que c’est aux alentours de 1680 que la carrière fut abandonnée. Un culte abâtardi des moai se poursuivit artisanalement pendant au moins un siècle, pâle souvenir de la période de pleine activité du Rano Raraku (on voit quelques ébauches tardives de statues sur la partie supérieure du cratère). La légende de la langouste n’est qu’une métaphore de la réalité : tout manger, tout gaspiller sans prévoir le lendemain, sans se projeter dans le futur, c’est ce que firent les Pascuans avec leur environnement.



Pour y aller



Un vol hebdomadaire Latam, dans la nuit de lundi à mardi, sur Rapa Nui. Essayez d’organiser avec votre agent de voyages à Tahiti votre séjour “clés en mains” pour bénéficier de prix attractifs et ne pas avoir à trouver hébergement ou voiture de location sur place.



Pour découvrir l’île



Offrez-vous au moins une journée de tour en étant guidé par un professionnel. Vous verrez l’essentiel et vous pourrez alors revenir tranquillement, à pied, à cheval, ou en voiture sur les plus beaux sites.



Au Rano Raraku



Lorsque vous aurez visité la pente externe du volcan, n’oubliez pas de suivre les chemins sur la gauche qui vous mèneront à la lèvre du cratère. Il y a de nombreuses autres statues côté intérieur.



Le lac “baignable” ?



Des Pascuans, le week-end, durant la saison chaude, viennent parfois pique-niquer sur la rive opposée du volcan, de l’autre côté de son lac aux trois-quarts remplis de roseaux (les totoras). On peut s’y baigner ; avec un masque, on voit même de nombreux petits poissons argentés.



À éviter



- Ne déplacez pas les toki, ces haches de pierre rudimentaires qui servaient à sculpter les moai. On en trouve encore beaucoup autour des statues. Ne vous avisez pas d’essayer d’en ramener un (de toki), ça vous coûterait très cher…

- Ne montez jamais sur les moai couchés à terre et respectez les chemins et les indications. Les gardes veillent.

- Choisissez les heures creuses de la journée (le matin de bonne heure, ou en fin d’après-midi) pour voir les statues avec leurs ombres et tout leur relief, dans des ambiances tranquilles et des conditions de lumière satisfaisantes.