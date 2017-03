Carnet de voyage - Hiva Oa : Teueto, la vallée endormie…

Premier jour : Visite de Atuona, avec son centre artisanal, le centre Paul Gauguin (peintures -des copies- récemment restaurées), les tombes de Gauguin et de Brel, et le site archéologique spectaculaire de Taaoa, à l'extrémité de la baie des Traîtres



Deuxième jour : Départ pour Puamau et ses tiki. La balade vous donnera l'opportunité de marquer des arrêts sur des points de vue magnifiques.



Troisième jour : Balade en bateau jusqu'à l'île voisine de Tahuata, distante de quelques milles marins (Vaitahu, Apatoni). L'île aux artisans !



Quatrième jour : retour sur la côte nord de Hiva Oa, vers les plages et villages de Hanaiapa et de Hanapaaoa (vous y verrez le tiki Moeore, le plus beau de l'île).



Cinquième jour : coup d'œil aux pétroglyphes et ruines de la vallée de Teueto, puis au “tiki souriant” (près de l'aéroport) avant votre décollage.