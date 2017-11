Carnet de voyage:« Gatae », l’or vert de Ahe

Aujourd’hui, on ne rencontre plus guère de forêts indigènes aux Tuamotu, emplies d’arbres centenaires, coiffées de milliers de nids d’oiseaux et riches d’un substrat noir de la meilleure qualité qui soit pour les cultures de fruits et légumes.

A ce titre, celle de Ahe mérite indubitablement le détour. En saison des pluies, son feuillage est d’une telle densité qu’il y fait sombre même en plein midi ; les bauges à cochons sauvages, creusées dans un sol gorgée d’humidité, témoignent de l’abondance de nourriture pour de gros animaux omnivores, qui trouvent ici matière à satisfaire leurs appétits.

Des forêts, des bosquets de Pisonia grandis, il en existe quelques spécimens ici et là, ayant échappé à la cognée de ceux qui détruisirent impitoyablement la flore des atolls pour y imposer le cocotier aujourd’hui omniprésent.

A notre connaissance, l’oasis de verdure de Ahe est l’une des plus belles concentrations de ces arbres indigènes, un or vert en grand péril partout aux Tuamotu…



Textes et photos : Daniel Pardon