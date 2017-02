Carnet de voyage - Floraisons de nos arbres tahitiens (2e partie et fin)

L’ylang ylang, originaire de l’Asie du Sud Est, est un arbre cultivé à grande échelle dans de nombreux pays de la ceinture tropicale, car on extrait de ses fleurs un élément essentiel en parfumerie. Chez nous, malheureusement, cet arbre n’est pas taillé et entretenu et il a tôt fait de filer vite très haut dans le ciel, rendant la cueillette de ses fleurs difficile. Par chance, il fleurit pratiquement toute l’année, ce qui permet d’utiliser ses fleurs en étoile (celles encore accessibles) pour des couronnes et colliers parfumés.