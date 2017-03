Carnet de voyage - Ahe, passion pêche

Franck et Janine Testud Faatau ne sont pas les premiers venus en matière de petite hôtellerie. Leur “bébé”, Cocoperle Lodge, jouit d’une réputation plus qu’excellente, due au cadre idyllique du coin d’atoll où ont été bâties ses infrastructures, mais aussi à la qualité de la table de Janine et aux activités proposées par Franck. Celui-ci est passionné par la pêche et il fait la part belle à cette activité. De ce fait, vous ne trouverez ni cuisses de poulet congelées ni steaks surgelés sur ses menus. Quant à pêcher le poisson que l’on va manger, l’occupation procure un évident sentiment de fierté auprès de tous les visiteurs.



Evidemment, dans le monde de la pêche, il y a les “champions”, qui débarquent avec un équipement futuriste de compétition, et il y a les autres, qui ne demandent pas mieux que d’être initiés, mais qui n’y connaissent pas grand-chose. A eux les pêches à la palangrotte dans le lagon (les mérous sont assez coopératifs), avant d’être initiés à la traîne, et, plus pointu encore, aux lancers à l’extérieur de la passe. Tôt le main ou à la tombée du jour, les poppers et autres leurres sont parfois irrésistible pour les grands carnassiers. A Ahe, ils sont nombreux, voraces, combatifs en diable et ne se laissent amener au bateau qu’au terme d’épiques combats.