Cantines scolaires : un défi de taille pour les communes

"Notre priorité est que les enfants mangent des produits locaux. Nous avons ces produits grâce aux producteurs du fenua et des pêcheurs ", confirme Julie Teuruarii, responsable de la cantine scolaire.



Dans les Australes, Rimatara fonctionne sur le même schéma. Agriculteurs et pêcheurs nourrissent les enfants de l'île. Depuis 2015, Rimatara a une cuisine centrale. C'est désormais la mairie qui a en charge la gestion et la fabrication des repas pour près de 280 enfants par jour. "La principale préoccupation de la commune est d'aider la population. Nous nous fournissons donc auprès des producteurs locaux, qui sont principalement les parents. Cela permet de réduire nettement les prix des repas" , détaille Angie Li, en charge de la restauration scolaire auprès de la commune.



Avant que la commune ne possède sa propre cuisine centrale, les repas des écoliers étaient gérés par des associations. "Nous avons décidé de reprendre cela pour que toutes les écoles aient les mêmes menus, les mêmes produits et la même chance d'avoir des repas équilibrés et de qualité."



Ces deux exemples pourraient inspirer d'autres communes. Beaucoup de tāvana aimeraient fonctionner avec des produits locaux. C'est le cas du maire de Mahina, par exemple. i["Nous sommes actuellement en train de réfléchir à reprendre la cantine en régie au sein de la commune [la restauration scolaire est actuellement gérée par une association, NDLR]. Évidemment, nous aimerions aussi avoir des produits frais et locaux de nos agriculteurs, mais ce n'est pas évident pour une commune comme la nôtre." ]i



Quelle que soit la méthode, la restauration scolaire a un coût pour les communes. Une participation familiale est souvent demandée. Celle-ci n'est pas la même partout en Polynésie et peut varier selon les revenus des parents. "Un repas coûte 500 francs à la commune" , explique Théodore Tuahine. "Nous demandons une participation de 100 francs à tout le monde. Certaines familles ne paient pas. La compétence de la restauration scolaire est une compétence déficitaire malheureusement. Mais c'est aussi une compétence à vocation sociale, on équilibre notre budget pour venir renflouer la caisse de la cantine scolaire."



Depuis le 1er janvier 2016, une prise en charge complémentaire des frais de cantine scolaire en faveur des enfants allocataires du régime de solidarité territorial (RST) a été instituée. Le montant du cumul de cette aide est plafonné à 500 francs par jour et par enfant allocataire.



Ces différents sujets seront débattus autour de tables rondes et d'ateliers pendant ces deux jours. À l'issue de ces rencontres, les maires auront une idée plus précise de ce que pourrait être la cantine de demain.