Cannes: contre le sida, l'amfAR et ses stars recueillent 18 millions d'euros

Cannes, France | AFP | vendredi 26/05/2017 - Plus de 18 millions d'euros, moins que l'an dernier, ont été recueillis jeudi soir par l'amfAR, la fondation américaine contre le sida qui avait enrôlé une nouvelle fois une myriade de stars pour ce gala de bienfaisance, ont annoncé les organisateurs.



Leonardo DiCaprio, Dustin Hoffman, David Beckham, Mick Jagger, Nicole Kidman et des jurés cannois dont Jessica Chastain et Will Smith, comptaient parmi les 800 invités de ce gala "Cinéma contre Sida". Dustin Hoffman, Will Smith et David Beckham notamment ont joué les commissaires-priseurs, en proposant des lots d'exception lors d'une vente aux enchères.



David Beckham a mis aux enchères un match de football contre lui et ses amis réunis en équipe sur la pelouse du Parc des Princes, adjugé 350.000 euros.



Will Smith et Jessica Chastain, tous deux membres du jury du 70e Festival de Cannes, se sont démenés pour vendre une collection de portraits photographiques de George Hurrell de grandes stars hollywoodiennes des années 40 et 50 dont Rita Hayworth, Marlène Dietrich et Gary Cooper.



"Vous avez l'occasion ou jamais de vous offrir les plus belles photos de blancs jamais réalisées!", a ironisé Will Smith. Le lot a été emporté pour 500.000 euros.



Un exceptionnel vestiaire composé de 32 robes inédites et uniques des plus grandes griffes, a trouvé preneur pour l'enchère record de trois millions d'euros.



La table de dix couverts était facturée de 125.000 à 500.000 dollars (117.000 à 466.000 euros) selon le statut choisi : bienfaiteur ou grand philanthrope. Le rond de serviette individuel avait été fixé à 13.000 dollars (10.500 euros).



Au profit de la recherche et de l'aide aux malades dans le monde, l'amfAR, créée par Liz Taylor, a recueilli l'an dernier quelque 22 millions d'euros.



Depuis 1993, le gala de l'amfAR "Cinéma contre Sida" a permis de recueillir quelque 188 millions d'euros (210 millions de dollars) au profit de la recherche et de l'aide aux malades.



