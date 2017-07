Calédonie: consultation pour l’autodétermination "au plus tard en novembre 2018"

Paris, France | AFP | mardi 04/07/2017 - "S'il n'est pas saisi d’ici mai prochain par le Congrès", le gouvernement organisera la consultation pour l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie "au plus tard en novembre 2018", a confirmé mardi le Premier ministre Édouard Philippe dans sa déclaration de politique générale.

Se disant "honoré de reprendre le flambeau de Michel Rocard et de quelques autres après lui", le Premier ministre a souligné que "cette mandature sera celle de l’aboutissement de l'Accord de Nouméa signé il y a 20 ans".

"S’il n’est pas saisi d’ici mai prochain par le Congrès, le gouvernement, comme le prévoit la Constitution, organisera la consultation pour l’accession à la souveraineté au plus tard en novembre 2018", a-t-il dit.

Au terme des vingt années du processus de décolonisation progressif de l'accord de Nouméa (1998), les Calédoniens devront alors se prononcer pour ou contre l'indépendance.

"L’État jouera pleinement son rôle d’acteur et de garant de ce processus, pour conforter le +destin commun+ inscrit dans le préambule de l'Accord. C’est un engagement personnel que je prends ici", a déclaré M. Philippe.

Il a salué plus largement les Outre-mer.

"La France est partout dans le monde grâce à ses Outre-mer. Sur tous les continents et dans tous les océans du globe. Voilà une richesse. Voilà une chance. Voilà aussi un défi", a-t-il insisté.

Il a évoqué les prochaines "assises de l'outre-mer", promesses de campagne d'Emmanuel Macron, qui "seront l’occasion, pour l’ensemble du gouvernement, d’être à l’écoute des attentes de chaque territoire et de concevoir ensemble les plans de convergence prévus par la loi pour l’égalité réelle Outre-mer", adoptée au parlement en février dernier.

Édouard Philippe a également salué, sans le nommer, dès le début de son intervention, le député de Guyane Lenaïck Adam (République en Marche).

"Un jeune homme de Saint-Laurent-du-Maroni, un des benjamins de cette Assemblée, qui sera peut-être une de ces grandes figures que la Guyane offre parfois à notre pays", a-t-il souligné, et qui a bénéficié d'une "politique publique audacieuse" pour se retrouver aujourd'hui au sein de la représentation nationale.

Âgé de 25 ans, Lenaïck Adam fait partie du groupe Bushinengue : des descendants directs d'esclaves africains échappés de l'ex-Guyane hollandaise au 18e siècle et établis de part et d'autre du fleuve frontière, le Maroni.

Ce diplômé de Sciences Po, directeur depuis février d’une entreprise de transport fluvial, a fait partie de l’une des promotions du dispositif "Les cordées de la réussite" qui depuis 2008 favorise l'égalité des chances afin de mener des études supérieures.

Enfin, le Premier ministre a aussi cité la Guyane et Mayotte en évoquant la pression migratoire "qui s'exerce aux frontières", annonçant pour "la semaine prochaine" des mesures pour réformer le système de l'asile et lutter contre l'immigration irrégulière.