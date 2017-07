Câble Natitua : à Makemo "on est à l'âge de pierre et là on va enfin entrer dans la modernité"

"Ca va apporter un vrai élan à nos atolls. Aujourd'hui on est à l'âge de pierre et là on va enfin entrer dans la modernité. C'est la base du tourisme contemporain. Et les services qui pourraient être développés vont apporter des réponses à de graves problèmes, d'abord en matière de télémédecine, il y a une pénurie de médecins dans nos atolls ; mais surtout en matière de téléenseignement. Nos enfants doivent quitter leurs familles à 7 ou 8 ans pour aller en pensionnat, mais avec ce dispositif on pourrait garder les enfants dans les familles plus longtemps"

Les plaintes légitimes des internautes des îles se développaient de plus en plus au fur et à mesure que se développaient les usages de l'internet, et la situation actuelle n'est plus possible. Donc nous investissons pour le futur"

"quelques financement sont été acquis pour les études et les travaux préparatoires à la pose du câble, à hauteur de 492 millions de francs pacifique, et il y a un dossier de défiscalisation qui vient d'être déposé et pour lequel je donnerai évidemment un avis très favorable, ce qui pourrait financer un tiers de ce câble. Au-delà de ça, je plaide auprès du gouvernement (à Paris) pour que l'on crée un procédé financier qui puisse permettre de financer directement l'investissement (pour lutter contre la fracture numérique dans les collectivités autonomes). Pour des raisons qui sont liées au code des télécommunications, il faudrait faire des modifications au niveau européen pour faire entrer la Polynésie dans le plan Très Haut Débit métropolitain."

"Il y aura un avant et un après Natitua pour toutes les personnes concernées, tous les nouveaux usages, e-médecine, e-learning, créations de start-up, deviendront possibles. Nous sommes aussi parmi les premiers du Pacifique à investir dans un câble intérieur."