PAPEETE, le 17 février 2017 - Vendredi matin, de fortes pluies ont frappé l'île de Tahiti. En quelques heures, les cours d'eau sont montés et l'eau a inondé de nombreuses maisons. La situation, semblable à celle de janvier dernier, a néanmoins fait moins de dégâts.



Excédée et fatiguée, Joanne Nati est en colère. Chez elle, dans le quartier de Taunoa à Papeete, l'eau est une nouvelle fois montée. Balais en mains, sa famille et elle tentent de repousser l'eau dehors mais la pluie continue et leurs efforts sont quelque peu vains. "C'est la deuxième fois en un mois que cela nous arrive! On en a marre! Ca suffit là, c'est bon! Il faut que s'arrête!", rage l'habitante. Autour d'elle, c'est un spectacle de désolation. La famille vient tout juste de terminer son nettoyage suite aux dernières inondations. Ce matin, c'était reparti.



Dès que l'eau a commencé à rentrer dans la maison, Joanne et son mari ont surélevé les meubles, mis les matelas en hauteur et emmener les enfants au sec, dans la famille. Habitués de cette situation, ils n'ont ensuite pu que constater les dégâts, une fois de plus. " La dernière fois, nous avons perdu deux frigidaires, un congélateur, de la farine, du riz, du sucre… Je pense en avoir eu pour 300 000 francs de dégâts. Nous n'avons pas eu d'aides la dernière fois. La mairie n'a pas voulu nous aidé, tout comme les services sociaux! Je ne sais pas pourquoi. J'espère que cette fois-ci nous allons pouvoir être aidés…"