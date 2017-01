Braquage de Kardashian : parmi les suspects, de vieilles connaissances de la justice

- 'Yeux bleus' -



L'un des autres suspects, 61 ans, surnommé "Yeux bleus", est aussi une vieille connaissance de la police et de la justice. Il avait déjà été condamné en 2003 à Bobigny à huit ans et demi de prison dans une affaire de trafic international de cocaïne, soupçonné d'avoir réceptionné deux tonnes de drogue à l'aéroport du Bourget.



Masqués et portant des blousons de police, les braqueurs avaient neutralisé le veilleur de nuit, puis deux d'entre eux étaient montés dans l'appartement de la star de 36 ans. Ils avaient braqué une arme sur sa tempe avant de la ligoter, de la bâillonner, puis de l'enfermer dans la salle de bains.



Montant du butin : neuf millions d'euros, soit le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans.



Les cinq hommes étaient arrivés à pied ou à vélo, après avoir été déposés en véhicule pour certains aux alentours de la résidence. Un sixième homme, fils de l'un des suspects, est soupçonné d'avoir servi de chauffeur.



"Ils pensaient que ce serait le coup du siècle mais ont fait beaucoup d'erreurs", estime un enquêteur. Dans leur fuite, ils avaient notamment perdu un pendentif serti de diamants appartenant à la jeune femme.



Les quatre autres protagonistes sont soupçonnés d'avoir renseigné les braqueurs sur l'emploi du temps de la star ou, pour l'un d'entre eux, d'être impliqué dans le recel et l'écoulement du butin.



Issu de la communauté des gens du voyage, le casier judiciaire de cet homme de 64 ans porte plus de dix inscriptions, dont une en 1998 pour détention et transport de fausse monnaie, et une autre pour vol aggravé. Sorti de prison fin 2011, il avait été mis en examen six mois plus tard dans une affaire de fabrication de faux billets, mais a été acquitté aux assises l'été dernier.



Depuis l'attaque contre Kim Kardashian, les enquêteurs pensent avoir suivi sa trace et celle d'un des braqueurs, à Anvers, plaque tournante de la joaillerie.