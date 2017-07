Brandon Vanquin, nouveau gagnant du jeu Shell-Pacifique

PAPEETE, le 28 juillet 2017 - Il reste six billets d'avion à gagner dans le cadre du jeu organisé pour les 30 ans de Pacific Energy. Brandon Vanquin, 22 ans est l'heureux gagnant de deux billets d'avion Papeete/Los Angeles/Papeete. Il est allé récupérer son prix vendredi à la station shell de Arue.



Mercredi était une journée pas comme les autres pour Brandon Vanquin. Ce jeune homme de 22 ans a reçu un appel qu'il n'attendait pas. "C'était mon jour off" , explique-t-il, "je travaille dans le domaine de la sécurité et j'étais avec ma copine quand j'ai reçu un appel qui me disait que j'avais remporté deux billets pour Los Angeles." Vendredi matin, il est allé récupérer son prix à la Station Shell de Arue. C'est un jeune homme ravi qui s'est présenté. Mercredi, au moment de l'annonce, Le jeune garde de sécurité était d'autant plus surpris qu'il joue rarement à ce genre de jeux. "La première personne à qui je l'ai annoncé c'était ma copine, elle était super contente" , raconte le jeune homme.



Brandon partira donc avec sa copine à Los Angeles, " mais on ne sait pas encore quand. Ce ne sera pas cette année, ça va être compliqué mais l'année prochaine c'est sûr ." Le jeune homme a un an pour utiliser ses billets d'avion, il devra partir au moins quinze jours. "C'est une grande surprise, ça nous fait des supers projets pour l'année prochaine, ce sont de bonnes vacances en perspective ", se réjouit le jeune homme, il ajoute " je suis déjà allé à Los Angeles, c'était il y a dix ans. Ça a dû beaucoup changer depuis et puis on ne fera pas les même choses."



Le jeune homme avait rempli son bulletin chez Shell à Arue. Si vous souhaitez également remporter un séjour à Los Angeles, rendez-vous dans toutes les stations Shell ou Pacific. Achetez du carburant à hauteur de 3 000 francs et un bulletin de jeu vous sera remis. Il ne vous restera plus qu'à le remplir et à le mettre dans l'urne prévue à cet effet.



D'autres tirages au sort seront prévus en août et septembre, avec à la clé pour chacun d'eux, deux billets d'avion Papeete/Los Angeles/Papeete, en classe économique, d'une valeur de plus de 168 000 francs. Pour jouer c'est simple, il vous suffira de faire un achat de carburant à hauteur d'au moins 3 000 francs, dans une des stations Shell ou Pacific.



Six billets d'avion sont encore en jeu, le prochain tirage au sort se tiendra le 9 août 2017, au siège de la Société Pacific Petroleum et Services (PPS), en présence d'un huissier. Les deux derniers tirages se feront les 23 août et 6 septembre.