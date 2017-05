Boxe – Tahiti : 2 – France : 2, la revanche s’annonce explosive

La première partie soirée était consacrée aux espoirs de la boxe locale. En Boxe éducative, Nykee Gobrait d’Avia Club a fait étalage de sa technique, un « fausse garde » déjà plein de talent. Chez les femmes, Jessica Ioane, du Tefana Boxing, a également fait parler sa force mais surtout sa technique face à Keilani Yune. Chez les plus confirmés, on retiendra les performances du jeune Temaku Hiriga (Papenoo BC), de Teiki Huuti (Tefana Boxing) ou bien encore de Tehema Tepa (Tefana Boxing).



Parmis les six clubs représentés, c’est bel bien le Tefana Boxing de Pierre et Tafai Nena qui est sorti du lot avec ces cinq victoires sur les cinq boxeurs présentés.



Après une belle entrée en matière, le « main event » allait opposer une très solide équipe de France face à une sélection de jeunes tahitiens. A l’issue de la traditionnelle présentation des équipes, en -69kg, c’est le gaucher Toriki Tepakou (Ah Min BC) qui ouvrait les hostilités face au gaucher, Crescendo Toavina. Les deux protagonistes ne se sont pas fait de cadeaux pendant les trois reprises. Mais Toriki plus précis allait l’emporter aux points. Crescendo, attend déjà la revanche de vendredi !





Toriki Tepakou a pris l’avantage mais son adversaire attend la revanche de pied ferme.



Chez les -75kg, le sociétaire de Central Olympic, Teahu Faufau était opposé à Yanis Hallal. Plus précis et plus puissant, Teahu allait faire la différence dès la première reprise mais Yanis très vaillant et très actif réussissait à revenir dans le combat. L’ultime round allait tourner à la faveur de Teahu qui réussissait à placer plusieurs séries qui allait faire mouche tandis que les coups de Yanis était souvent bloqués par le tahitien. La décision donnait donc Teahu Faufau vainqueur aux points.





Lahana Ione est tombée face à une redoutable adversaire.



Chez les femmes, en -66kg, Lahana Ioane est tombée face à une très expérimentée Emilie Sonvico qui allait dominer de la tête et des épaules son combat sans pour autant que Lahana ne se démonte… Bien au contraire, malgré la domination, Lahana trouvait les ressources pour toucher aussi son adversaire du soir. La décision tournait cette fois-ci en la faveur du « clan Français », Emilie Sonvico s’imposait aux points et à l’unanimité des juges.



Le dernier combat de la soirée mettait aux prises dans la catégorie des Super Lourds (+91kg), Teiki Faatau (Papenoo BC) à Lucas Bataille, un colosse de 2m03… Après un round d’observation, Lucas allait hausser le rythme pour dominer Teiki Faatau qui luttait avec ses armes pour terminer le combat au terme duquel Lucas Bataille était logiquement déclaré vainqueur à l’unanimité.



C’est donc un match nul 2 à 2 qui soldait cette première confrontation. La revanche aura lieu ce vendredi 26 Mai toujours à Papenoo mais cette fois-ci avec de nouveau boxeurs du côté de Tahiti où Tehei Papa remplacera Teahu Faufau et Teiki Marotau prendra la place de Teiki Faatau.



Les résultats de la soirée :



Boxe éducative :



-39kg : Nikee Gobrait (Avia Club) bat Teraiarii Yu Tim (Ah Min BC) aux points



Boxe Féminine :



-52kg : Jessica Ioane (Tefana Boxing) bat Keilani Tune (Ah-Min BC) aux points



Boxe Amateur :



-75kg : Temaku Hiriga (Papenoo BC) bat Hirama Elie (Ah Min BC) aux points



-65kg : Teiki Huuti (Tefana Boxing) bat Keven Yune (Ah Min BC) aux points



-60kg : Lucas Wagener (Ah MIN BC) bat Terito Tahaia (Ah MIN BC) aux points



-64kg : Teiva Tapi (Tefana Boxing) bat Sylvio Cicero (Polynesian Boxing Team) aux points



+91kg : Hermoana Vahinemoea (Tefan Boxing) bat Tehotu Trio (Ah Min BC) aux points



-91kg : Tehama Tepa (Tefana Boxing) bat Iriatai Raiheui (Central Olympic) aux points



Tahiti vs France



-69kg : Toriki Tepakou (Ah Min BC) bat Crescendo Toavina (France) aux points



-75kg : Teahu Faufau (Central Olympic) bat Yanis Hallal (France) aux points



Boxe Féminine : -66kg : Emilie Sonvico (France) bat Lahana Ioane (Ah Min BC) aux points



+91kg : Lucas Bataille (France) bat Teiki Faatau (Papenoo BC) aux points



