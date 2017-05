Boxe Pro – Tanaraki Explosion : Tautuarii Brillant gagne en Nouvelle Zélande

Ami de ring de Sam Rapira, Tautuarii Brillant a été invité à participer à cette soirée pour être opposé à un autre enfant du Pays et non des moindres, Simon JULIAN. Un combat dur attendait Tautuarii face à un Simon Julian particulièrement déterminé et connu pour être un véritable puncheur. Préparé et affûté, et boxant à domicile, Simon n’avait d’autres objectifs que de gagner ce combat et de la plus belle des manières pour faire plaisir à son public.



Tautuarii BRILLANT, depuis deux semaines déjà sur le sol néo-zélandais et également bien préparé, allait s’attacher tout au long des 4 rounds à tenter de déjouer ce pronostic et à contrarier les rêves de victoire de son adversaire. Concentré, précis, et rendant coup pour coup, à distance comme au corps à corps, Tautuarii se bat sous les conseils avisés de ses hommes de coin : Tunoa DESTANG et Assasio HEIMULI.



Un combat d’une grande intensité que Tautu remporte aux points et à l’unanimité des juges. Après un match nul face à Matthias Notto en avril dernier à Toulon, cette victoire est de bon augure pour l’avenir pugilistique de notre « Tahitian Warrior » qui devrait retrouver le ring dès le mois de juin en France et pour son 10e combat en boxe professionnelle. Pure Nena / Sport Tahiti



Parole à Tautuarii Brillant



« Je souhaite féliciter Sam Rapira qui a gagné son combat, et je le remercie de m’avoir proposé de participer à ce bel évènement à la gloire de la boxe et qui a attiré au TSB Stadium de Taranaki plus de 3000 personnes. Merci aussi à Simon JULIAN pour l’excellent combat, en lui souhaitant une belle carrière. »



« Je tiens également à remercier Assasio HEIMULI et sa famille ainsi qu’aux amis de BLG Auckland et ceux du VBC d’Orléans, Thierry PRIMAULT et Alain BERUET, Tahiti Boxe, tonton Tunoa DESTANG de Tunoa School fight, Central sport kick boxing, tonton Rony EHU et à tous les soutiens, les amis, et la famille au Fenua. Enfin, Un merci particulier à Air Tahiti Nui et à toute son équipe marketing et communication. »