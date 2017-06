Boxe: Mathieu Kassovitz "s'est bien amusé" lors de son premier combat

Paris, France | AFP | dimanche 10/06/2017 - L'acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz, 49 ans, "s'est bien amusé" lors de son premier combat de boxe anglaise amateur, qui s'est soldé par un match nul samedi, lors d'un gala au Centre international de Deauville, a-t-il confié dimanche à l'AFP.

"Mon sentiment est bon, je me suis bien amusé, a-t-il réagi. Je vais essayer d'apprendre de ça pour mon prochain combat", qu'il espère disputer l'an prochain, "quand je pourrai gérer ça par rapport à mes films".

"Ca se voyait sur scène, je crois, c'était vraiment de l'excitation, du plaisir", a-t-il poursuivi.

"J'avais peur de prendre un KO, de ne pas pouvoir finir parce que je n'ai pas assez de cardio ou de me faire humilier, a admis le novice. Mais je crois que j'ai fait mon boulot. Je n'étais pas au top mais je suis là pour apprendre."

Pour ce premier duel disputé en trois reprises de deux minutes, en moins de 69 kilos, chez les vétérans, Kassovitz (alias +Papa Kasso+ sur le réseau social Instagram, où il a retracé en images sa préparation) a affronté un autre Français novice de la discipline, Franck Barigault, 48 ans, qui comptait seulement un match nul à son actif.

Il projette également de disputer un combat de boxe thaïe cet été en Thaïlande, où il se rend régulièrement pour des stages.