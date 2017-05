Boxe « International Boxing Championship » : Tahiti vs métropole à la salle de Pito Hiti de Papenoo

Le Super Lourd, Teiki Marotau en chef de file, Lahana Ioane (-75kg), Tehei Papa (-75kg) et Toriki Tepakou (-69kg) composeront l’écurie de Rodrigue Ah Min. Ils seront complétés par Teiki Faatau (+91kg) et Temaku Hiriga (-75kg) du Papenoo BC mais aussi de Teahu Faufau (-75kg) de Central Olympic.



Des combats en Boxe éducative, Boxe Féminine et Novices compléteront le plateau proposés le Ah Min Boxing club. Rendez-vous à partir de 19H à la Salle Pito Hiti à Papenoo pour voir du Noble Art.



Suivez l’actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com.