Boxe – Championnat de Polynésie : La nouvelle fédération s’installe progressivement

Le spectacle au rendez-vous



Au niveau des combats, les spectacle aura été au rendrez vous avec de beaux combats même si de nombreux combats n’ont pas été jusqu’à leur terme (4 combats sur 9 en sénior) témoignant d’une différence d’expérience entre certains boxeurs.



Un club issu de l’ancienne fédération a remporté le Trophée par équipe, il s’agit du club de Rodrigue Ah Min, le Ah Min Boxing Club. En sénior et du plus léger au plus lourd, les champions de Polynésie 2017 sont Matahi Auraa, Raihau Lehartel, Tautua Dauphin, Tupuatea Grand Pittman, Teahu Faufau, Teihotu Kong Fu, Jonathan Figuri et Teiki Marotau.



Brunelle Gilmore est championne de Polynésie 2017, son adversaire ayant déclaré forfait, et en junior les championnes et champions sont Hereani Temarono, Ranitea Toofa, Tinitua Pirato, Lucas Wagener, Tupaia Lai, Teihotu Teio et Maui Tavanae. Les matchs ont été arbitrés par Tani Shan en junior et par Henere Tahiata en sénior. SB