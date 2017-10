Boxe - Challenge Maco Nena : Heimata Neuffer bat le Néozélandais

Délocalisés de Fautaua vers Papenoo pour l’occasion, huit combats étaient au programme avec de la boxe éducative, de la boxe féminine et de la boxe amateur. Le clou de la soirée aura été le quart de finale opposant Heimata Neuffer au Néozélandais d’origine tongienne Titi Motusage.



Pour rappel, le Challenge Maco Nena est un tournoi international réservé exclusivement aux poids Lourds. Le vainqueur de l’édition 2016 et détenteur de la ceinture est Amoroa Atiu, un boxeur originaire de Bora Bora.



Pour l’édition 2017, Heimata Neuffer (Central Olympic), Tehema Tepa (Tefana Boxing), Amoroa Atiu (Atiu BC de Bora Bora) et les deux boxeurs de Nouvelle Zélande Titi Motusage et Fa Mohekonokono étaient en lice.



Le quart de finale a opposé Heimata Neuffer à Titi Motusage, qui accusait 94 kilos à la pesée du dimanche soir. Au terme des trois rounds de trois minutes, le sociétaire de Central Olympic, Heimata Neuffer, a dominé les débats face à un dangereux adversaire. Plus précis, plus rapide et touchant au bon moment, Heimata remporte le combat aux points.



La compétition poursuivra avec les demi finales. Heimata Neuffer sera opposé à Amoroa Atiu et Tehama Tepa affrontera le géant néozélandais de 140 kilos, Fa Mohekonokono. La grande finale aura lieu le vendredi 27 octobre au Tahiti Pearl Beach Resort de Arue, une soirée à ne pas manquer. Informations au 87 77 95 40 ou 87 76 22 46. Sport Tahiti