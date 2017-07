Bora Bora : une délégation de 57 personnes en déplacement à Aitutaki

BORA BORA, le 28/07/2017 - Un jumelage entre les îles de Bora Bora et Aitutaki est en préparation. L'an dernier, le maire d'Aitutaki, Tekura Bishop s'était rendu à Bora Bora pour une visite de courtoisie. Aujourd'hui, une délégation polynésienne est à Aitutaki pour un échange culturel.



Une délégation de Bora Bora composée de 57 personnes est à Aitutaki, aux îles Cook, pour un séjour d’une semaine, sur invitation du maire Tekura Bishop.



Il s’agit d’une part d’un déplacement officiel qui aboutirait sur un jumelage entre les deux villes et d’autre part d’un échange culturel entre pays du Pacifique.



La majorité de la délégation est menée par le comité du tourisme afin de promouvoir notre tourisme culturel. Des danseurs, chanteurs, musiciens, artisans se produiront sur la place principale de l’île à l’occasion de leur "Constitution", l’équivalent de notre Heiva.



La visite de courtoisie du maire d’Aitutaki l’an dernier a été instructive. Il a pris connaissance de la politique communale en matière de développement durable, particulièrement les points concernant la gestion de l’eau, des déchets et de l’assainissement. De retour sur son île de 18 km² réputée site touristique dans le Pacifique sud, celui-ci a souhaité connaître la faisabilité sur son territoire.



Le tāvana de Bora Bora, Gaston Tong Sang présidera donc un groupe d’élus et d’ingénieurs pour mener à bien les visites protocolaires et réunions de travail prévues sur place.